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شاهد : "دجاجة ترامب" تتجول في سان فرانسيسكو

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شاهد : "دجاجة ترامب" تتجول في سان فرانسيسكو

شاهد : "دجاجة ترامب" تتجول في سان فرانسيسكو
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تم إطلاق بالون ضخم يصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة دجاجة في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

ويمكن رؤية "دجاجة ترامب" بتسريحة شعر "بومبادور" ذهبية على متن أحد القوارب قرب جزيرة ألكاتراز حيث يوجد أحد السجون سيئة السمعة.

وترتدي الدجاجة قميصاً مخططاً يشبه ملابس السجناء ويبلغ ارتفاعها حوالي 33 قدماً.

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وتم إطلاق البالون الساخر من ترامب لأول مرة في نيسان/أبريل الماضي من قبل نشطاء معارضين له، وظهر عدة مرات في مناسبات مختلفة منها يوم الرئيس في الولايات المتحدة.

وكان بالون ساخر آخر أُطلق في وقت سابق من الشهر الحالي تزامناً مع الاحتجاجات البريطانية على زيارة ترامب، وأظهر البالون الرئيس الأمريكي على شكل طفل غاضب برتقالي اللون.