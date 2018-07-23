شاهد : "دجاجة ترامب" تتجول في سان فرانسيسكو

تم إطلاق بالون ضخم يصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة دجاجة في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.
ويمكن رؤية "دجاجة ترامب" بتسريحة شعر "بومبادور" ذهبية على متن أحد القوارب قرب جزيرة ألكاتراز حيث يوجد أحد السجون سيئة السمعة.
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
شاهد : "دجاجة ترامب" تتجول في سان فرانسيسكو
تم إطلاق بالون ضخم يصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة دجاجة في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.
ويمكن رؤية "دجاجة ترامب" بتسريحة شعر "بومبادور" ذهبية على متن أحد القوارب قرب جزيرة ألكاتراز حيث يوجد أحد السجون سيئة السمعة.
وترتدي الدجاجة قميصاً مخططاً يشبه ملابس السجناء ويبلغ ارتفاعها حوالي 33 قدماً.
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وتم إطلاق البالون الساخر من ترامب لأول مرة في نيسان/أبريل الماضي من قبل نشطاء معارضين له، وظهر عدة مرات في مناسبات مختلفة منها يوم الرئيس في الولايات المتحدة.
وكان بالون ساخر آخر أُطلق في وقت سابق من الشهر الحالي تزامناً مع الاحتجاجات البريطانية على زيارة ترامب، وأظهر البالون الرئيس الأمريكي على شكل طفل غاضب برتقالي اللون.