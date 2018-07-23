عقوبة السجن أو التغريم للمشاركين في "تحدّي كيكي" في مصر

قالت وزارة الداخلية المصرية إن تأدية تحدّي "رقصة كيكي" على الطرقات العامة يخالف قانون السير في البلاد وإن عقوبة هذه الرقصة قد تؤدي إلى السجن لمدة عام، بحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية.
وكان تحدّي "رقصة كيكي" قد انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، وفيه يخرج ركاب السيارات من آلياتهم السائرة ويرقصوا بجانبها، فيما يتمّ تصويرهم من الداخل.
وبدأ التحدّي بأغان أجنبية، ثم حوّله مصريون عبر الرقص على إيقاع أغانٍ عربية.
وانتشر هاشتاغ #كيكي على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بكثرة حيث قام مستخدمون بتحميل فيديوهات لهم أو لأصدقائهم أو أقربائهم يؤدون رقصة "كيكي" في أنحاء مختلفة من البلاد.
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ومن بين المستخدمين الذين حمّلوا فيديوهات الرقص هناك شخصيات مشهورة في البلاد منها الممثلة دينا الشربيني والممثلة التونسية درة زروق المستقرّة في مصر وأيضاً حارس المنتخب الوطني لكرة القدم عصام الحضري.
وبالرغم من عدم تسجيل أية حوادث في حين تأدية "رقصة كيكي" في مصر، إلا أن صوراً من حول العالم انتشرت على الإنترنت وفيها يظهر مؤدّو الرقصة وهم يتعثرون خلال الرقص أو خلال خروجهم من السيارة.
ويشير البند الحادي والثمانون من قانون السير المصري إلى أن "كلّ من يعرقل السير ويعرّض حياة الآخرين للخطر قد تنزل به عقوبة السجن لمدّة عام ويتم تغريمه مبلغاً يتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جينه مصري".