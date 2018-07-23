إيمانويل ماكرون يعيد تنظيم مكتبه على خلفية فضيحة حارسه الشخصي

أشارت مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية إلى أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون دعا إلى إعادة تنظيم مكتبه بعد أن أقر بوجود أوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع فضيحة تشمل ألكسندر بن علة، أحد كبار الحرس الشخصيين للرئيس الفرنسي، والذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يضرب أحد المحتجين خلال التظاهرات الخاصة بيوم عيد العمال الموافق للفاتح من مايو-أيار. وانطلقت أمس الأحد التحقيقات مع ألكسندر بن علة، الذي ظل لفترة طويلة يحرس ماكرون، في قضية أثارت عاصفة سياسية حيث وضع رهن الاعتقال على خلفية اتهامه باستخدام العنف.

وقد عجز الإليزيه إلى جانب وزارة الداخلية في احتواء "قضية بن علة" التي أصابت صورة ماكرون حيث حطمت شعار الرئيس الشاب بإقامة "الجمهورية المثالية"، البعيدة عن جميع الفضائح والمحسوبيات.

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وقد وجدت المعارضة الفرنسية من يمين ويسار في "فضيحة بن علة" ذريعة لمهاجمة ماكرون وتقزيم صورته، حيث اعتبرته المعارضة أنه لا يختلف عن غيره من السياسيين بعيد تستره على فضيحته التي أثارتها صحيفة "لوموند" المستقلة يوم الأربعاء الماضي.

وشكلت "فضيحة بن علة" مادة دسمة لوسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، والذي سبق له أن عمل حارساً شخصياً أو سائقاً للعديد من الشخصيات اليسارية قبل أن يلتحق بفريق ماكرون المرشح الرئاسي العام الماضي، ثم يحط به المقام في قصر الإليزيه مساعداً لمدير مكتب الرئيس.