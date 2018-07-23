قرار محكمة العدل الدولية: قطر تعتبره نصرا والإمارات تقول إن لاهاي "رفضت الطلبات القطرية"

جاءت ردود الفعل الأولى على قرار محكمة العدل الدولية " الذي يلزم الإمارات بحماية السكان القطريين المقيمين على أراضيها، جاءت متضاربة كما كان متوقعاً.

ومع أنّ التعليقات الرسمية حول قرار المحكمة تحددت بتعليق وكيل دولة قطر لدى المحكمة، محمّد الخليفي، ووزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلا أنّ جهات إعلامية قطرية ومغرّدون قطريون رؤوا في القرار "انتصاراً قطرياً حضارياً".

واعتبرت قناة الجزيرة على موقعها أنّ "الأحكام الملزمة للإمارات التي أقرّتها محكمة العدل الدولية تشكّل انتصاراً لقطر"، مضيفة "أن المحكمة قضت بارتكاب الإمارات خروقاً بحق مواطنين قطريين".