شاهد: اسكتلندا تحتفل بالذكرى الـ150 لتكاثر سلالة كلاب "الذهبي المسترد"

نظم أعضاء نادي "المسترد الذهبي" لقاءً في حديقة أحد منازل بلدة توميتش بإسكتلندا للاحتفال بذكرى مرور مائة وخمسين عاماً على تكاثر هذه السلالة الفاخرة من الكلاب.
وغصّت حديقة المنزل بأكثر من ثلاثمائة وخمسين كلباً من سلالة المسترد الذهبي التي تعدّ إسكتلندا الموطن الأصلي لها.
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ويعد كلب ا"لذهبي المسترد" من الكلاب الذكية والرشيقة والمرحة والجميلة وهي سريعة التعلّم ولطيفة المعشر، وأطلق عليه لقب الذهبي تبعاً للون شعره، غير أن العديد من أصحاب الكلاب والمربين على قناعة بأن أن صفة الذهبي في اسم هذه السلالة من الكلاب لا يعود للون شعرها وإنما هو وصف لشخصيتها.