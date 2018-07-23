أطلق فنان بريطاني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدته في إيجاد مجسم مشابه للقمر يصل ارتفاعه إلى سبعة أمتار، اختفى وهو في طريقه إلى النمسا.
قمر عملاق يختفي قبل وصوله النمسا!
قمر عملاق يختفي قبل وصوله النمسا!
لوك جيرام صاحب المجسم الضخم للقمر أنجز تحفته بمخطط صُور بالأقمار الصناعية لوكالة ناسا، بحيث يماثل كل واحد سنتيمترا من هذا المجسم، حوالي خمسة كيلومترات من القمر.
وتم تصميم هذا العمل الفني بالتعاون مع وكالة الفضاء البريطانية، وشارك القمر العملاق المجسم في عدة فعاليات أوروبية، كما تم حجزه وجدولة برامجه لهذا الصيف، واختفى المجسم في الطريق ما بين بريستول والنمسا، من قبل شركة تي ان تي للتوصيل، ولم يتمكن جيرام من إيجاده للآن.
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وطالب الفنان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدته بتتبع منحوتته، من خلال نشر صور للقمر المصغر على هاشتاغ #findthemoon.
وتساءل الكثيرون عن كيفية ضياع هذا العمل الفني رغم كبر حجمه، كما عرض البعض أن يستضيفوه وقمره في بلدهم حال إيجاده.
شركة التوصيل قالت إنها فتحت تحقيقا حول سبب اختفائه، وإنه وكجزء من سياستها فإنها لا تناقش تفاصيل تتعلق بزبائنهم.