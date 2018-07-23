قال نائب محافظ اربيل ومسؤولون أمنيون أكراد إن مسلحين فتحا النار واقتحما مبنى المحافظة في مدينة اربيل مقر حكومة منطقة كردستان في شمال العراق اليوم الاثنين ثم شرعا في إطلاق النار من النوافذ على قوات الأمن الكردية.
مسلحان يفتحان النار ويقتحمان مبنى محافظة إربيل بكردستان العراق
مسلحان يفتحان النار ويقتحمان مبنى محافظة إربيل بكردستان العراق
وقال المسؤولون الأمنيون إن قوات الأمن أخلت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يقع في وسط المدينة المزدحم.
وقال نائب المحافظ طاهر عبد الله "في حوالي الساعة 7:45 صباحا اقترب مسلحان من مدخل المحافظة وفتحا النار على الحرس. تمكنا من الدخول وهما الآن في الطابق الثالث".
وتابع "قوات الأمن تحاصر المبني ودخلت الطابق الأرضي استعدادا لمهاجمة المسلحين".
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واستولى المسلحان على أسلحة من الحرس. وقال متحدث باسم حكومة منطقة كردستان إنهما كانا يكبران.
ولم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم.
ومثل تلك الهجمات نادرة في اربيل التي تعد واحدة من أكثر المدن استقرارا في العراق.
ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية، الذي مُني بالهزيمة إلى حد كبير في العراق، تفجيرات في اربيل من قبل كما استهدف التنظيم المتشدد القوات الكردية ومدنيين في السنوات الماضية.