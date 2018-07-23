داعش يعلن مقتل أحد قادة فرعه في مصر

ذكر تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية ومصدر أمني يوم الأحد أن زعيما محليا لفرع التنظيم في شبه جزيرة سيناء بمصر قُتل.
وعرف التنظيم القيادي بأنه أبو جعفر المقدسي ونشر بيانا على شكل ملصق تحت عنوان "قوافل الشهداء" مع صورة لرجل ملتح يبتسم ويرتدي معطفا وقبعة.
وجاء في رسالة مقتضبة على قنوات التنظيم على تليغرام "الأخ أبو جعفر المقدسي تقبله الله". ولم تذكر الرسالة تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قُتل.
وعرف مصدر أمني مصري الرجل بأنه زعيم الدولة الإسلامية في بلدة الشيخ زويد الساحلية قرب الحدود مع قطاع غزة.
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وقتل الجيش المصري بدعم من قوات الأمن مئات المشتبه بأنهم متشددون في عملية كبرى بدأت في فبراير شباط استهدفت مسلحين يقفون وراء سلسلة هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في سيناء.
كما نشر المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بداية الشهر الجاري البيان رقم 25 بخصوص العملية الشاملة "سيناء 2018" وأعلن البيان مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار، واعتقال 59 مشتبها بهم، وتدمير عدد من الأنفاق في مدينة رفح، كما أضاف البيان العسكري عن قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 5 عربات ومخزن للإحتياجات الإدارية للعناصر "الإرهابية" بشمال سيناء.