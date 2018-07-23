وزير الداخلية الفرنسية يحمل مسؤولية قضية بينالا لمكتب الرئيس ومحافظ أمن باريس

في شهادته أمام لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية في إطار قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حمّل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الاثنين مسؤولية الإمتيازات التي منحت لبينالا لمكتب رئاسة الجمهورية ومحافظة أمن باريس.

قضية بينالا تضرب استقرار الحكومة الفرنسية التي تعيش اسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة الكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الاول من أيار/مايو في باريس بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة "مراقب".

وأكد وزير الداخلية جيرار كولومب أمام لجنة تحقيق برلمانية أنه علم بالقضية في الثاني من ايار/مايو اي غداة وقوعها، وان أجهزته نقلت المعلومة الى أجهزة الرئاسة. وقال كولومب "لم يتم ابلاغي الا عند عودتي إلى الوزراة بعد الظهر.

وأثناء عرض مدير مكتبي للوضع الأمني أعلمني بوجود شريط فيديو يصور حادثة العنف. وأخبرت بأنه تم إبلاغ مفوض الشرطة مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الاجراء المتعارف عليه حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة إداريا وقضائيا".