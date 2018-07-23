حارس ماكرون الشخصي يهدد استقرار الحكومة والمعارضة تطالب باستقالة الرئيس

تضيق الحلقة على قصر الإليزيه في فرنسا بسبب أسوء فضيحة تضرب ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انتخابه، حارسه الشخصي ألكسندر بينالا، صاحب المزايا غير المتناهية والمتهم في قضايا عنف ضد متظاهرين وانتحال شخصية شرطي والمزيد من القضايا التي بدأت تنكشف بسرعة كبيرة.

فبعد حبس المتهم ألكسندر بينالا وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، قرر قاضي التحقيق في محكمة باريس الإفراج عن المتهمين حتى استكمال التحقيقات، ليعود القاضي ليصدر مساء الأحد قرار اعتقال بينالا. من جهته المجلس الوطني الفرنسي شكل لجنة تحقيق حول كيفية حصول بينالا على رخصة خاصة لدخول البرلمان، كما قرر النواب استجواب المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في البلاد وزير الداخلية جيرار كولومب الإثنين.