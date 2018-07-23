ميركل ترد على تصريحات اللاعب الألماني مسعود أوزيل المعتزل بسبب "العنصرية"

ردا على تصريحات اللاعب الألماني مسعود أوزيل بخصوص تعرضه للعنصرية التي قرر على خلفيتها اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب الألماني، عقبت المتحدثة باسم المستشارة أنغيلا ميركل الاثنين قائلة إن حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا اندمجوا بشكل جيد.
وأكدت المتحدثة باسم ميركل أن المهاجرين مرحب بهم في المانيا وأضافت أن المستشارة الألمانية تقدر أوزيل.
وقالت المتحدثة، التي وصفت أوزيل بأنه لاعب رائع قدم الكثير للمنتخب الوطني، إن ميركل تحترم قرار أوزيل باعتزال اللعب الدول
أجواء العنصرية تخنق اللاعب الألماني المسلم صاحب الأصول التركية
وأعلن أوزيل أمس الأحد اعتزاله اللعب الدولي بسبب أجواء التمييز التي أحاطت بلقائه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مايو ايار.
وكان أوزيل البالغ عمره 29 عاما ضمن تشكيلة المانيا في كأس العالم في روسيا حيث خرجت من دور المجموعات، وتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب مستواه ولقائه مع إردوغان المتهم بانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وقال أوزيل في بيان "بالنسبة لي التقاط صورة مع الرئيس إردوغان لا يمت للسياسة أو الانتخابات بصلة بل له علاقة باحترام أعلى منصب في بلد عائلتي.
"المعاملة التي تلقيتها من الاتحاد الألماني وآخرين جعلتني لا أرغب في ارتداء قميص المانيا. أشعر بأنني غير مرغوب فيه وأعتقد أن كل ما حققته منذ مشاركتي الأولى مع المنتخب الألماني في 2009 تم نسيانه".
وأبدى مشجعون ومجموعة من الساسة الألمان غضبهم من صورة أوزيل مع إردوغان وتعرض لانتقادات من الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي قال إن الرئيس التركي لا يحترم القيم الألمانية بما يكفي.
وألقى راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني باللوم على أوزيل في أداء المانيا السيء في كأس العالم.
وتدهورت العلاقات بين المانيا وتركيا خلال العامين الماضيين بسبب حملة حكومة إردوغان ضد من يشتبه في ضلوعهم في محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تركيا في يوليو تموز 2016. ويعيش في المانيا ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية
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