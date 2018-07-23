رئيس الفلبين يتعهد باستمرار حربه على المخدرات

خلال خطابه السنوي، تعهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الاثنين بأن يستمر في حربه على المخدرات وبأن تكون "بلا هوادة وقاسية" كما كانت من قبل.
وقال دوتيرتي لجلسة مشتركة للكونغرس إن حملة مكافحة المخدرات التي أثارت انتقادات دولية "أبعد ما تكون عن النهاية" ووجه انتقادات حادة لنشطاء ومعارضين سياسيين يسعون لمحاسبته على آلاف من عمليات القتل.
وقال "ما يهمكم هو حقوق الإنسان وما يهمني هو حياة الإنسان" مضيفا أن هدف حملته الشرسة هو حماية الناس من تجارة المخدرات لأن "حياة شبابنا تضيع" وتدمر العائلات.
وقتلت الشرطة أكثر من 4500 شخص يشتبه في أنهم تجار ومتعاطون منذ تولي دوتيرتي السلطة فيما قتل آلاف آخرون على يد مسلحين مجهولين تقول السلطات إنهم حراس متطوعون أو أفراد من عصابات متنافسة.
ونفت الشرطة مزاعم جماعات حقوقية ومنتقدين للحملة عن أن بعض عمليات القتل كانت إعداما دون محاكمة. وتقول الشرطة إنها مضطرة لاستخدام القوة عندما يقاوم مشتبه بهم مسلحون الاعتقال بأساليب تتسم بالعنف.
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