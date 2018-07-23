الموجات الهاتفية تضرّ بذاكرة الأطفال والمراهقين

أشارت دراسة إلى إمكانية تعرض الأطفال والشباب الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة عن طريق الأذن اليمنى إلى انخفاض مستوى ذاكرتهم. هذه الدراسة أشرف عليها المعهد السويسري للصحة المدارية والصحة العامة، وقد نشرت في مجلة "وجهات نظر البيئة الصحية" هذا الاثنين.

أبحاث العلماء استمرت لأكثر من عام، وركزت على تلقين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما حفظ مجموعة من الكلمات أو أشياء مجردة. وحسب يومية "الوقت" السويسرية، فقد أكد البروفيسور مارتن روسلي، رئيس الدراسة أنه وبعد دراسة أوضاع وعادات وقدرات الذاكرة لنحو 700 مراهق، خلص الباحثون إلى تأكيد وجود "انخفاض كبير" في الذاكرة، وحسب تفسير الباحثين، فقد يكون الأمر مرتبطًا بكمية الإشعاع التي تعرضوا لها.