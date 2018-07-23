موت سياسي بارز في كوريا الجنوبية في عملية انتحار محتملة

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنها عثرت اليوم الإثنين على النائب روه هوي-شان، الذي ينتمي إلى حزب العدالة المعارض، ميتاً بالقرب من شقته في العاصمة سيول.
وكانت فضيحة فساد قد أثيرت حول هوي-شان في الآونة الأخيرة، وهو من أحد أبرز رجال السياسة في كوريا الجنوبية.
وقالت وكالة "يونهاب" نصف الرسمية للأنباء إن هوي-شان قفز من الشقة حيث يقطن إلى الشارع مما أدّى إلى وفاته فوراً، وإنه ترك ورقة كتب فيها "إنه يشعر بالأسف على عائلته".
ولم يؤكّد أيّ مصدر في الشرطة الكورية صحّة التقرير الذي نقلته يونهاب.
وواجه هوي-شان في الآونة الأخيرة ادعاءات بتلقّيه رشوة من شريك مدوّن مشهور في البلاد، حكم القضاء عليه بالسجن بسبب "تزوير آراء" على الانترنت.
وأثرت الادعاءات سلباً على صورة هوي-شان النظيفة والإصلاحية.
أيضاً عن كوريا الجنوبية على موقع يورونيوز:
- حكمٌ إضافي على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة يرفع مدّة سجنها إلى 32 عاماً
- شركة كورية تزعم العثور على سفينة تحوي ذهباً بقيمة 130 مليار دولار
وتعتبر معدلات الانتحار في كوريا الجنوبية من الأكثر ارتفاعاً في العالم، حيث أقدمت شخصيات معروفة على الانتحار في وقت سابق، يذكر منها الرئيس السابق مديرو أعمال.