شاهد: تشييع جثمان صبي فلسطيني قتله جنود إسرائيليون في بيت لحم

شيع الفلسطينيون، اليوم الاثنين، جثمان الفتى الفلسطينى أركان مزهر، الذى قُتل برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفى بيت جالا الحكومي شمال غرب بيت لحم وصولا إلى مخيم الدهيشة، حيث ألُقيت نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان.
وقال مصدر طبى فى مستشفى بيت جالا الحكومي: إن الفتى أركان مزهر وصل المستشفى مصابا برصاص حى بالصدر ولم تنجح كل الجهود فى إنقاذ حياته.
للمزيد على "يورونيوز":
ـ بيان :الإفراج عن جندي إسرائيلي قتل جريحا فلسطينيا يشجع على مزيد من القتل
ـ مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ردت بإطلاق النار في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم بعد أن هاجمهم فلسطينيون بصواريخ وقنابل حارقة وقنابل. ولم يذكر بيان الجيش أي إصابات بين القوات.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال المداهمة اعتقل فلسطينيين يشتبه في ضلوعهما في هجمات وعثر على مخزن لتصنيع الأسلحة.