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غواتيمالا

إطلاق الرصاص على سيارة تحمل مسؤولا أمريكيا في غواتيمالا

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إطلاق الرصاص على سيارة تحمل مسؤولا أمريكيا في غواتيمالا

إطلاق الرصاص على سيارة تحمل مسؤولا أمريكيا في غواتيمالا
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قال متحدث باسم الشرطة الوطنية في غواتيمالا إن أعيرة نارية أطلقت على سيارة تحمل مسؤولا في السفارة الأمريكية بغواتيمالا مساء الأحد لكن لم تقع إصابات.

وأكد متحدث باسم السفارة الواقعة وقال إن مسؤولين أمريكيين يعملون مع الشرطة للتحقيق.

وقال "يبدو أن الحادث ليست له دوافع سياسية كما لم يكن موجها للسفارة".

وذكرت الشرطة أن أعيرة نارية أطلقت على مجموعة من السكان الذين كانوا يلاحقون مرتكبي جريمة في مدينة سان فيسنتي باكايا بجنوب البلاد أثناء مرور السيارة عبر المنطقة.

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