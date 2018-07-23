بعد أن فرقتهم الحرب ثلاث سنوات...لم شمل عائلة سورية في ألمانيا

بعد ثلاث سنوات من الفراق بسبب الحرب، التم شمل إحدى العائلات السورية في ألمانيا.
منذ ثلاث سنوات، هرب نمير البالغ من العمر 18 عاماً من سوريا خوفاً من تجنيده في صفوف الجيش السوري. وذهب إلى ألمانيا ليعيش عند عمه.
عائلة الشاب وأخوته هربوا أيضاً من سوريا بعد أشهر قليلة، وذهبوا إلى تركيا ومنها إلى اليونان، ومنذ ذلك الوقت، انتظر أفراد العائلة لحظة لم الشمل واللقاء.
اقرأ أيضاً:
ألماني يطلق كلبيه على لاجئ سوري في حادثة "عنصرية"
الآلاف يحتجون في ميونيخ الألمانية ضد سياسية حلفاء ميركل المناوئة للمهاجرين
يقول نمير : " منذ أن ابتعدت عن عائلتي أصبح كل شيء صعباً، لا راحة نفسية أبداً بعيداً عن العائلة".