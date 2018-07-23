سيشهد العالم هذا الأسبوع ظاهرة خسوف القمر لأطول مدة منذ أكثر من قرن. الخسوف الكلي للقمر سيتم في ال 27 من يوليو- تموز حين تتقاطع الشمس مع القمر فيتحول لون القمر إلى اللون الأحمر.
وسيستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة و 43 دقيقة مع بقاء القمر داخل سطح الأرض.
الأرض تشهد أطول خسوف للقمر في ال27 من يوليو/ تموز
وسيستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة و 43 دقيقة مع بقاء القمر داخل سطح الأرض.
شرق أفريقيا ووسط آسيا والشرق الأوسط هي المناطق التي ستنعم بمشهد رائع للقمر الوردي. أما سكان القارة العجوز فسيرون فقط كسوفا جزئيا.
تم تسمية الظاهرة بالقمر الدموي نسبة إلى اللون البرتقالي المائل للاحمرار الذي يكتسي به سطح القمر والذي يعتبر مصدره الأساسي هو انعكاس أشعة الشمس.
فعند غروب الشمس وشروقها، يصبح الضوء المنكسر أكثر تشتتًا ويزيل الألوان الزرقاء للسماوات، مما يجعلها برتقالية أو حمراء.
وهنا تلعب الكرة الأرضية دور العدسة لتكون السبب في كون القمر لونه أحمر حيث ينكسر الضوء البرتقالي الأحمر على سطح القمر.
وأشار العلماء إلى أن في وقت الخسوف يمتلأ الغلاف الجوي للأرض بمادة النتروجين الذي يمتص أشعة الشمس.
في المملكة المتحدة ، يمكن رؤية هذه الظاهرة القمرية من الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادي، في اسكتلندا سيكون السكان قادرين على رؤية الكسوف في وقت لاحق قليلا نحو9.20 مساء بتوقيت المحيط الهادي.