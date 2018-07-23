الآلاف يحتجون في ميونيخ الألمانية ضد سياسية حلفاء ميركل المناوئة للمهاجرين

تحدى نحو 25 ألفاً الأمطار الغزيرة في مدينة ميونيخ الألمانية وشاركوا في مسيرة حاشدة احتجاجاً على الموقف المتشدد لحلفاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البافاريين من الهجرة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التي ستجرى في ولاية بافاريا.

ويمثل الاحتجاج إشارة جديدة إلى تراجع شعبية الاتحاد الاجتماعي المسيحي بعدما بلغت نسبة التأييد للحزب في الولاية، وفق استطلاع أجرته مؤسسة إنفراتيست ، 38 في المئة. وكان الحزب قد فاز بتأييد 47.7 في المئة من المشاركين في انتخابات عام 2013.

ووصف حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على تويتر هذا الاحتجاج بأنه "تحريض سياسي".