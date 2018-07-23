زيادة الطلب على مطعم "ترامب" للبرغر بعد تحسن العلاقات الأمريكية الروسية

قال مدير مطعم للبرجر في سيبيريا يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المطعم يجذب الزبائن مع تنامي الاهتمام في روسيا بالرئيس الأمريكي بعد القمة التي جمعته مع الرئيس فلاديمير بوتين.
ويحاول مطعم "ترامب برجر" الذي فتح أبوابه في مدينة كراسنويارسك في ديسمبر / كانون الأول الاستفادة من الضجة المحيطة بترامب الذي أكد مجددا رغبته في تحسين العلاقات الأمريكية الروسية الفاترة.
وتزين جدران المطعم لوحات للرئيس الأمريكي وتقدم فيه أطباقا من بينها "برجر ترامب" مع لحم الخنزير المقدد و"برجر ميلانيا" بالدجاج تيمنا باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب.
وقال المدير إيجور فينوجرادوف لرويترز "حجم الطلب ليس سيئا إطلاقا بالنسبة لمطعم فتح أبوابه مؤخرا".
لكنه أضاف أن زبائن ثملين لا يحبون الولايات المتحدة، باعتبارها الخصم التقليدي لروسيا، يستاؤون من الفكرة التي يدور حولها المطعم ويتصرفون بفظاظة. ولم يتحدث بالتفصيل عن الأمر.
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وشهدت روسيا احتفالات عقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 بعد أن دعا في حملته الانتخابية لتحسين العلاقات مع موسكو كما أشاد ببوتين.
وفاجأ ترامب العالم في القمة بالتشكيك في النتائج التي خلصت إليها وكالات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. كما أشاد ترامب بنفي بوتين "القوي والحاسم" لأي تدخل روسي.