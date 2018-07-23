ترامب يحذر إيران من تهديد بلاده وبومبيو يشبه قادة طهران بالمافيا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الرئيس الإيراني حسن روحاني من تهديد الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بعد أن حذر روحاني ترامب من تبني سياسات عدائية ضد طهران.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".
وقال روحاني إن "الحرب مع إيران هي أم كل الحروب" لكنه لم يستبعد السلام بين البلدين.
وأضاف ترامب "لم نعد دولة تتهاون مع كلامتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!".
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بومبيو يشبه قادة إيران بالمافيا
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة" مشيرا إلى ما وصفه بأنه ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران.
وقال بومبيو الذي كان يتحدث لجمهور في ولاية كاليفورنيا مؤلف معظمه من أمريكيين من أصول إيرانية إن الأمر يرجع للإيرانيين لتحديد مسار البلاد وإن واشنطن "ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة".
وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستطلق قناة تلفزيونية وإذاعة ناطقة باللغة الفارسية على مدار الأربع والعشرين ساعة علاوة على أدوات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الإيرانيين في إيران وفي أنحاء العالم.
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