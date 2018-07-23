بعد إيطاليا، تونس ترفض استقبال سفينة تحمل مهاجرين

قالت جمعية الهلال الأحمر التونسي يوم الاثنين إن سفينة تضم حوالي 40 مهاجرا أفريقيا مازالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت تونس السماح لها بالرسو في موانئها منذ أكثر من أسبوع في ما يبدو أنه ردّ فعل لرفض الأوروبيين استقبال مراكب مهاجرين.

وهذه المرة الأولى التي ترفض فيها تونس استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين.