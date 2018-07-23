تركيا تعتقل 43 شخصا بتهم تتعلق بالانتماء لداعش

قالت الشرطة التركية يوم الاثنين إنها ألقت القبض على 43 شخصا للاشتباه في أنهم أعضاء أجانب في تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد (داعش) وذلك خلال سلسلة مداهمات في أنحاء مدينة اسطنبول.
وأضافت في بيان أن شرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول ألقت القبض عليهم يوم الجمعة في مداهمات متزامنة شملت 15 منزلا.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المقبوض عليهم أعضاء في مجموعات على منصات للتواصل الاجتماعي مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وأنهم على صلة بأشخاص في مناطق صراع.
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ونفذ التنظيم المتشدد عدة هجمات في أنحاء تركيا خلال السنوات القليلة الماضية من بينها هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في الأول من يناير كانون الثاني 2017 أسفر عن مقتل 39 شخصا وتفجير في قلب المدينة التاريخي أودى بحياة 12 شخصا عام 2016.
وكثفت تركيا العمليات الأمنية على شبكة التنظيم داخل البلاد خلال العامين الماضيين وألقت القبض على العديد من المشتبه بهم وقضت على العديد من الخلايا في أنحاء البلاد.