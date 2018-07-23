بريطانيا لن تعارض قرارا بإعدام بريطانيين من الدولة الإسلامية

أشارت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إلى أنّ وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد ألمح إلى أن بلاده لن تعارض سعي واشنطن لتوقيع عقوبة الإعدام بحق بريطانيين من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية إذا تم تسليمهما للولايات المتحدة.

وأظهر خطاب مسرب من وزير الداخلية نشرته الصحيفة أن بريطانيا مستعدة للتخلي عن معارضتها الثابتة منذ فترة طويلة لعقوبة الإعدام في قضية ألكساندا كوتي والشافعي الشيخ حيث يعتقد أن الرجلين من بين أربعة متشددين في خلية اشتهرت باسم "البيتلز" بسبب لكنتهم الانجليزية شاركت في خطف وتعذيب وقتل رهائن غربيين.