مجهولون يعتدون على طفل يبلغ 3 سنوات بمادة حارقة في متجر غربي انجلترا

أصيب السبت طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بحروق متفاوتة بعد تعرضه لهجوم متعمد بماء النار، بحسب ما أعلنته شرطة غرب ميرسيا غربي انجلترا الأحد. ويعاني الطفل من إصابات خطيرة في وجهه وذراعه بعد تعرضه لهجوم بعد ظهر السبت في متجر وورسيستر، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وقال مارك ترافيس رئيس شرطة غرب ميرسيا في بيان "نعتبر هذا هجوما متعمدا على طفل عمره ثلاث سنوات". وأضاف ترافيس "في الوقت الراهن، الدافع وراء الهجوم غير واضح والشرطة تعمل بجد لمعرفة ما حدث بالضبط وما هي المادة المستخدمة".
واعتقل رجل يبلغ من العمر 39 عاماً يشتبه في أنه تآمر لارتكاب ضرر جسدي خطير. كما بثت الشرطة صورا لثلاثة رجال مبحوث عنهم قصد استجوابهم.
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من جهته وصف رئيس مجلس مدينة ورسيستر مارك بايليس الهجوم بأنه "خبث صاف". كما قال "إن ورسيستر ليس مكانًا لارتكاب مثل هذه الجرائم، فنحن في مدينة إنجليزية صغيرة نموذجية".
وفي السنوات الأخيرة تواجه المملكة المتحدة زيادة في الهجمات بالأحماض ومياه النار، خاصة في العاصمة لندن. وأعلنت وزارة الداخلية في أبريل/ نيسان المنصرم أنها تعتزم تشديد القوانين، ما سيجعل الإحتفاظ بالمواد المسببة للتآكل في مكان عام جريمة جنائية، بالإضافة إلى حظر بيع هذه المواد للقاصرين.