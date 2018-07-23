شاهد: حرائق غابات اليونان تغطي هضبة الأكروبوليس

خرج حريق غابات ضخم عن نطاق السيطرة في منطقة ساحلية إلى الغرب من أثينا يوم الاثنين مما أجبر السكان على ترك منازلهم وأطلق أعمدة الدخان الأسود في سماء العاصمة اليونانية.
ويتصدى للنيران أكثر من 70 من قوات الإطفاء بالاستعانة بخمس طائرات هليكوبتر فيما استخدم بعض السكان خراطيم المياه لإخماد الحريق الذي اندلع قرب كينيتا الواقعة على بعد نحو 54 كيلومترا غربي المدينة.
وخيمت سحابة سوداء كثيفة على هضبة أكروبول ومعبد بارثينون في وقت سابق من يوم الاثنين.
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وانتشرت النيران عبر مناطق واسعة من غابة للصنوبر مدفوعة بقوة الرياح فيما أظهرت لقطات تلفزيونية حدائق تحترق. ومن المعتقد أن الأمر كله بدأ في واد في بلدة كينيتا وهو منتجع مفضل لدى اليونانيين.
وحثت قوات الطوارئ المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.
وقال يانيس كاباكيس الأمين العام لوزارة الدفاع المدني "لدينا الكثير من ممتلكات السكان لنحميها.. وفي المقام الأول حياتهم".
وحرائق الغابات في اليونان أمر شائع في الصيف ولقي عشرات الأشخاص حتفهم عندما استعرت الحرائق لأيام بأنحاء شبه جزيرة بيلوبونيز في 2007.