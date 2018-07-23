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إسرائيل

شاهد: يهودية تنجو بأعجوبة من سقوط حجر بحائط المبكى

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شاهد: يهودية تنجو بأعجوبة من سقوط حجر بحائط المبكى

شاهد: يهودية تنجو بأعجوبة من سقوط حجر بحائط المبكى
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نجت يهودية مسنة من الموت عند الحائط الغربي في القدس اليوم الاثنين عندما وقع حجر يبلغ وزنه مئة كيلوجرام من الحائط بجوارها.

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن الحجر سقط ربما بسبب التآكل الذي يحدث بسبب النباتات أو الرطوبة في الجدار.

وقالت دانيلا جولدبرج، (79 عاما) وهي من سكان القدس وتوجهت للجدار في الصباح الباكر للصلاة، لرويترز "لم أسمع أو أشعر بأي شيء إلى أن سقط الحجر بجوار قدمي تماما".

ويقع الحرم القدسي الشريف حيث المسجد الأقصى وقبة الصخرة قرب الحائط. والتقطت كاميرا مراقبة أمنية الواقعة النادرة.

وأظهرت اللقطات الحجر الذي وقع من ارتفاع نحو سبعة أمتار في قسم شبه خال من الحائط مجاور لمتجر لبيع البطاقات البريدية حيث اعتاد المصلون اليهود وضع دعواتهم المكتوبة بين الشقوق في الجدار.

وقال نير بركات رئيس بلدية القدس في بيان "حدثت معجزة عظيمة عندما سقط حجر يزن نحو 100 كيلوجرام قرب مصلية ولم يؤذها".

وأغلقت بلدية القدس هذا القسم من الحائط مؤقتا لإجراء تفتيش للسلامة فيما بقيت الساحة الرئيسية للحائط الغربي مفتوحة.

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