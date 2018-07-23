شاهد: يهودية تنجو بأعجوبة من سقوط حجر بحائط المبكى

نجت يهودية مسنة من الموت عند الحائط الغربي في القدس اليوم الاثنين عندما وقع حجر يبلغ وزنه مئة كيلوجرام من الحائط بجوارها.
وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن الحجر سقط ربما بسبب التآكل الذي يحدث بسبب النباتات أو الرطوبة في الجدار.
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
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وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن الحجر سقط ربما بسبب التآكل الذي يحدث بسبب النباتات أو الرطوبة في الجدار.
وقالت دانيلا جولدبرج، (79 عاما) وهي من سكان القدس وتوجهت للجدار في الصباح الباكر للصلاة، لرويترز "لم أسمع أو أشعر بأي شيء إلى أن سقط الحجر بجوار قدمي تماما".
ويقع الحرم القدسي الشريف حيث المسجد الأقصى وقبة الصخرة قرب الحائط. والتقطت كاميرا مراقبة أمنية الواقعة النادرة.
وأظهرت اللقطات الحجر الذي وقع من ارتفاع نحو سبعة أمتار في قسم شبه خال من الحائط مجاور لمتجر لبيع البطاقات البريدية حيث اعتاد المصلون اليهود وضع دعواتهم المكتوبة بين الشقوق في الجدار.
وقال نير بركات رئيس بلدية القدس في بيان "حدثت معجزة عظيمة عندما سقط حجر يزن نحو 100 كيلوجرام قرب مصلية ولم يؤذها".
وأغلقت بلدية القدس هذا القسم من الحائط مؤقتا لإجراء تفتيش للسلامة فيما بقيت الساحة الرئيسية للحائط الغربي مفتوحة.
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