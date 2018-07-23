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البيت الأبيض: روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية لكن حملة ترامب لم تتواطأ معها

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البيت الأبيض: روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية لكن حملة ترامب لم تتواطأ معها

البيت الأبيض: روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية لكن حملة ترامب لم تتواطأ معها
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