الإكوادور تخطط لسحب حمايتها لمؤسس موقع ويكليكس المقيم في سفارتها بلندن

هل سيتم طرد الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" من سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن حيث يقيم منذ ستة أعوام؟ احتمال وارد رجحته تقارير إعلامية أمريكية بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الإكوادور لينين مورينو إلى بريطانيا منذ الجمعة.
لينين مورينو سيجتمع مع مسؤولين لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة يتم بموجبها سحب الحماية من أسانج، وتسليمه إلى السلطات البريطانية، بحسب ما نشره الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد على موقعه الإلكتروني "ذا إنترسيبت".
ووجد أسانج الحماية في لندن لدى سفارة الإكوادور وتجنب طلب ترحيل إلى السويد للمثول أمام القضاء في قضية اغتصاب. وبمرور الزمن تم رفع مذكرة التوقيف الأوروبية، لكن الأسترالي يخشى من طلب تسليم من الولايات المتحدة لنشره مئات الآلاف من الوثائق السرية الأمريكية في العام 2010، وهو ما ترفض الشرطة البريطانية على الدوام تأكيده أو نفيه.
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ولطالما سعى الرئيس الإكوادوري لحماية جوليان أسانج نكاية بالإدارة الأمريكية، غير أن هذا موقف الإكوادور هذا أضحى يثقل عاتق البلاد ما قد يجعل لينين مورينو يلغي حق لجوءه السياسي خلال الأسابيع المقبلة. وقد يكون ذلك الدافع غير الرسمي لزيارته للعاصمة البريطانية.