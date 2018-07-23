سويسرا تحتفل بالبوق في أكبر مهرجان عالمي

صدحت الأصوات الناعمة لمئات الأبواق الخشبية التقليدية الشهيرة في سويسرا وتردد صداها في أنحاء الوادي الممتد على سفح جبل تراكويت الأحد فيما يختتم أكبر مهرجان من نوعه فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام.

والبوق الألبي هو آلة موسيقية تقليدية معروفة في منطقة جبال الألب بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وتشبه إلى حد كبير غليون التدخين الضخم.

ويعشق الكثير من السويسريين تلك الآلة التي يزيد طولها على ثلاثة أمتار وتصنع من عدة قطع ليتسنى نقلها. وتستلهم الألحان الحزينة المنسابة منها مناظر قمم الجبال التي يعلوها الثلج وتعانق بارتفاعها السحب.