محكمة العدل الدولية تلزم الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين فيها

أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين المقيمين فيها، خصوصاً عبر لمّ شمل الأسر القطرية، والسماح للطلاب الجامعيين بمتابعة دراستهم في الإمارات.

وكانت قطر قد تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الدولية في الحادي عشر من حزيران / يونيو الماضي، اتهمت فيها أبو ظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وقالت قطر في الشكوى المقدّمة إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم لديها ورفضت حصولهم على الأساسيات مثل التعليم والعلاج".