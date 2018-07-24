مصر: مقتل 13 متشددا مشتبها بهم على يد قوات الأمن في سيناء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الثلاثاء إن قوات الأمن المصرية قتلت 13 متشددا مشتبها بهم في تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
وأطلقت مصر في فبراير شباط عملية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يشنون منذ سنوات هجمات على قوات الأمن والمدنيين أسفرت عن مقتل المئات.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المشتبه بهم قُتلوا في منزل تحت الإنشاء كانوا يستخدمونه مخبأ لهم بعد أن بادروا بإطلاق النار تجاه قوات الأمن.
وقال التقرير إنه تم العثور على ذخيرة ومتفجرات وأسلحة في الموقع. ولم تحدد الوكالة هوية المشتبه بهم.
ولم يتحدث التقرير عن سقوط إصابات في صفوف قوات الأمن.
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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في نوفمبر تشرين الثاني أوامره للجيش بهزيمة المتشددين خلال ثلاثة أشهر. جاء ذلك بعد هجوم شنه متشددون على مسجد في شمال سيناء أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
وكان السيسي قد وعد بهزيمة المتشددين واستعادة الأمن بعد سنوات من الاضطرابات. وفاز السيسي بفترة رئاسة ثانية في انتخابات مارس أذار بعدما حقق انتصارا ساحقا دون معارضة حقيقية.
ويقول منتقدو السيسي إن حكومته شنت حملة قاسية على المعارضة لكن المؤيدين يقولون إن مثل هذه الاجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر التي عصفت بها سنوات من الاضطرابات بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.