الحكم على إيرانية بالسجن 3 سنوات لخلعها الحجاب

أخبار عديدة باتت تنتشر حول وضع المرأة في المتجمع الإيراني، فيديوهات لفتاة تعرضت للضرب، كون حجابها لا يغطي ما يكفي من رأسها، وأخرى حُكم عليها بالسجن لسنتين لنزعها الحجاب، ومن ثم استبدل ليصبح حكما بالسجن لثلاث سنوات، بعد أن تحولت إلى أيقونة لتحديها الأمن وخلعها الحجاب خلال احتجاجات ضد النظام.

ولمن لا يعرف عن قانون الحجاب في إيران، فقد فُرض ارتداؤه على النساء الإيرانيات والأجنبيات أيضا منذ الثورة الإسلامية في العام 1979 من القرن الماضي، بغض النظر عن عقيدتهن أو ديانتهن.