آخر المستجدات في قضية حارس ماكرون الشخصي

رئيس الوزراء يحمي ماكرون

دافع رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عن رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، عبر محاولته التقليل من شأن قضيّة أحد أكبر الحراس الشخصيين العاملين في قصر الإليزيه، ألكساندر بن علّة.

وقال فيليب خلال جلسة استجواب خضع لها أمام أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية إن ما حصل "كان خطأ فردياً" وليس "قضية دولة" كما تحاول أطراف معارضة تصويرها.