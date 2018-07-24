إردوغان يساند أوزيل وأبناء بلدته يضعون صورتهما معا على طريقها الرئيسي

في مسقط رأس اللاعب الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل، استبدل أهالي مدينته صورته الكبيرة على طريقها الرئيسي بالصورة التي استفزت الألمان والتي تجمعه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أيضا أكد أن المعاملة التي لاقاها لاعب كرة القدم الالماني مسعود اوزيل غير مقبولة عقب اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب المانيا.