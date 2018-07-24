إردوغان لنتنياهو: "القانون الإسرائيلي فاشي" والأخير يرد

في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إن القانون الدولة القومية الإسرائيلي الجديد الذي ينص على أن اليهود فقط لهم حق تقرير المصيرقمعي وفاشي ويظهر أن إسرائيل دولة عنصرية.
"إسرائيل أظهرت أنها دولة إرهاب بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية"، هكذا قال الرئيس التركي مدافعا عن حقوق الفلسطينيين عامة وخاصة في قطاع غزة المحاصر والذي يتساقط سكانه واحدا تلو الآخر إن لم يكن برصاص الاحتلال فهو لسوء الأحوال الصحية والمعيشية.
إردوغان: قانون الدولة القومية الذي أقرته إسرائيل يضفي الشرعية على القمع وعلى أفعال غير مشروعة
ويرى الرئيس التركي المنتخب مؤخرا والذي عانا سابقا من محاولة انقلاب فاشل اعتقل على خلفيتها آلاف الأتراك أن قانون الدولة القومية الجديد الذي أقرته إسرائيل يضيف المزيد من القمع على الفلسطينيين.