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إردوغان لنتنياهو: "القانون الإسرائيلي فاشي" والأخير يرد

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إردوغان لنتنياهو: "القانون الإسرائيلي فاشي" والأخير يرد

إردوغان لنتنياهو: "القانون الإسرائيلي فاشي" والأخير يرد
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في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إن القانون الدولة القومية الإسرائيلي الجديد الذي ينص على أن اليهود فقط لهم حق تقرير المصيرقمعي وفاشي ويظهر أن إسرائيل دولة عنصرية.

"إسرائيل أظهرت أنها دولة إرهاب بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية"، هكذا قال الرئيس التركي مدافعا عن حقوق الفلسطينيين عامة وخاصة في قطاع غزة المحاصر والذي يتساقط سكانه واحدا تلو الآخر إن لم يكن برصاص الاحتلال فهو لسوء الأحوال الصحية والمعيشية.

إردوغان: قانون الدولة القومية الذي أقرته إسرائيل يضفي الشرعية على القمع وعلى أفعال غير مشروعة

ويرى الرئيس التركي المنتخب مؤخرا والذي عانا سابقا من محاولة انقلاب فاشل اعتقل على خلفيتها آلاف الأتراك أن قانون الدولة القومية الجديد الذي أقرته إسرائيل يضيف المزيد من القمع على الفلسطينيين.

نتنياهو يتهم إردوغان "بارتكاب مذابح ضد سوريين وأكراد"

وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متهما إياه بارتكاب مذابح ضد سوريين وأكراد.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن انتقد إردوغان بشدة إسرائيل قائلا إن القانون الإسرائيلي الجديد الذي ينص على أن اليهود فقط هم من لهم حق تقرير المصير في إسرائيل يضفي شرعية على القمع ويظهر أن إسرائيل دولة فاشية وعنصرية.

ما هو قانون الدولة القومية؟

القانون المثير للجدل أقره الكنيست الإسرائيلي بأغلبية في ال19 من يوليو 2018 وهو من شأنه أن يعرف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، كما يحدد القانون اللغة العبرية كلغة رسمية في إسرائيل.

القانون الذي يزيد الأوضاع سوءا لاقى إدانة دولية واسعة واشتملت على إدانات صدرت بين أوساط مجتمعات يهود الشتات حول العالم.

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