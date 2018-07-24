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أفغانستان

إصابات في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول

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إصابات في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول

إصابات في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول
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REUTERS/Mohammad Ismail
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قال مسؤولون إن عدة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء، وتأكد أن اثنين منها نتجا عن صاروخين سقطا في منطقة سكنية، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

ولم يتضح حتى الآن سبب وموقع انفجار ثالث ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

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تأتي هذه الانفجارات بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في هجوم انتحاري بالقرب من مطار كابول أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

ورغم تزايد التكهنات بإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان، حذر مسؤولون أمنيون من احتمال تصاعد العنف قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول.