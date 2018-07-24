إصابات في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول

قال مسؤولون إن عدة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء، وتأكد أن اثنين منها نتجا عن صاروخين سقطا في منطقة سكنية، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.
ولم يتضح حتى الآن سبب وموقع انفجار ثالث ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة." مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
إصابات في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول
قال مسؤولون إن عدة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء، وتأكد أن اثنين منها نتجا عن صاروخين سقطا في منطقة سكنية، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.
ولم يتضح حتى الآن سبب وموقع انفجار ثالث ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
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تأتي هذه الانفجارات بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في هجوم انتحاري بالقرب من مطار كابول أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.
ورغم تزايد التكهنات بإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان، حذر مسؤولون أمنيون من احتمال تصاعد العنف قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول.