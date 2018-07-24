أعلنت وزارة الصحّة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، الثلاثاء، عن نهاية انتشار وباء إيبولا الذي يعتقد أنه أودى بحياة 33 شخصاً في الفترة الأخيرة في الكونغو.
وجاء إعلان الوزارة اليوم بعد مرور 42 يوماً من دون تسجيل إصابات جديدة في البلاد.
الإعلان عن نهاية وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية
أعلنت وزارة الصحّة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، الثلاثاء، عن نهاية انتشار وباء إيبولا الذي يعتقد أنه أودى بحياة 33 شخصاً في الفترة الأخيرة في الكونغو.
وجاء إعلان الوزارة اليوم بعد مرور 42 يوماً من دون تسجيل إصابات جديدة في البلاد.
وتمّ اكتشاف الفيروس بداية في شمال غرب البلاد في شهر نيسان / أبريل الفائت، وعملت السلطات الكونغولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لاحتواء الأزمة وتمّ تلقيح أكثر من 3300 شخص.
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وساعدت عمليات التلقيح في التخفيف من حدّة الفيروس الذي وصل، على الرغم من تلك الإجراءات، إلى مدينة مبانداكا التي يسكنها أكثر من مليون ونصف شخص والتي تقع على ضفة نهر الكونغو، تماماً مثل العاصمة كينشاسا.
ويؤدي الفيروس إلى وقوع الجسم الإنساني في الحمّى النزفية، كما يتقيّأ المصاب به باستمرار، كما أنه ينتشر بين الناس عبر الاحتكاك بسوائل الجسم المصاب.
وأدّى وباء إيبولا إلى مقتل ما لا يقل عن 11.300 شخص في العام 2014 في بلاد تقع في غرب أفريقيا منها سيراليون وليبيريا وغينيا.
وأعلن، أولي كالينغا، وزير الصحة الكونغولي، اليوم عن نهاية انتشار الفيروس عبر بيان نشرته الوزارة.