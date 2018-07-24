مخاوف من عودة تنظيم "داعش" إلى العراق

أشارت تقارير أمنية وأخرى إعلامية إلى تصاعد نشاط ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق من خلال استخدام مسلحي التنظيم المتطرف أساليب الخطف والقتل وخاصة في المحافظات التي أعلنت الحكومة فيها النصر على التنظيم في ديسمبر-كانون الأول الماضي حيث زاد نشاط عناصر التنظيم في شكل حرب عصابات تنشط في مجال اختطاف الأشخاص وترويعهم وقتلهم في أغلب الأحيان.

وتهدف هجمات الكرّ والفرّ الذي يقوم بها ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" إلى تقويض أداء الحكومة في بغداد حيث كشفت مصادر في الجيش والمخابرات، إضافة إلى مسؤولين حكوميين عراقيين إلى أنّ التنظيم الإرهابي يسعى لإعادة ترتيب صفوفه من خلال التركيز على حرب العصابات ومختلف التكتيكات خاصة وأنه لم يعد بإمكانه السيطرة على الأراضي.