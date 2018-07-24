إسرائيل ترفض عرضاً روسياً لإبقاء قوات إيران بعيداً عن الجولان

ذكر مسؤول إسرائيلي يوم الاثنين أن إسرائيل رفضت الإثنين عرضاً روسياً يقترح إبقاء القوات الإيرانية في سوريا بعيداً عن خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان، مما يعقد جهود موسكو في إعادة الاستقرار إلى سوريا مع تراجع حدة الحرب الأهلية فيها.

ونشأ أحدث خلاف بين الجانبين خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفد روسي رفيع المستوى أرسلته موسكو إلى القدس بينما ألحقت القوات الحكومية السورية الهزيمة بقوات المعارضة قرب الجولان.

واستخدمت إسرائيل أحدث أنظمة الدفاع الجوي لديها يوم الاثنين على الحدود مع سوريا لاعتراض صاروخين أطلقا من داخل سوريا لكن سقطا بعيدا عن الجولان مما يؤكد حذرها مما يجري في الأراضي السورية.