قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه "اعترض" طائرة حربية سورية اخترقت مجالا جويا تحت السيطرة الإسرائيلية.
وقال البيان إن صاروخين من طراز باتريوت أُطلقا على الطائرة وهي من طراز سوخوي بعد أن عبرت مسافة كيلومترين "داخل أرض إسرائيلية"، بحسب وصف البيان.
إسرائيل تقول إنها اعترضت طائرة سورية حلقت فوق الجولان وسوريا تعقب
وقال البيان إن صاروخين من طراز باتريوت أُطلقا على الطائرة وهي من طراز سوخوي بعد أن عبرت مسافة كيلومترين "داخل أرض إسرائيلية"، بحسب وصف البيان.
وعقبت وسائل الإعلام السورية الرسمية على الحادثة مؤكدة أن الطائرة لم تحلق في المجال الجوي الإسرائيلي بل كانت تنفذ غارات في المجال الجوي السوري بجنوب البلاد. وأنه تم استهداف الطائرة دون ذكر إذا كانت إسرائيل قد أسقطتها أو أصابتها.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية عن مصدر عسكري "العدو الإسرائيلي يؤكد تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة ويستهدف إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية".
وجاب دوي صفارات الإنذار الإسرائيلية هضبة الجولان المحتلة.
كما أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات إنذار الدفاع الجوي في منطقة الحدود مع سوريا اليوم الثلاثاء.
وهذه ثاني مرة خلال يومين تنطلق فيها صفارات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة الواقعة قبالة مناطق تخليها قوات الجيش السوري من مقاتلي المعارضة.
وقالت إسرائيل إن صفارات الإنذار انطلقت أمس الاثنين بعد إطلاق صاروخين سوريين لم ينجحا في إصابة أهداف.