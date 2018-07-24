هل تشارك شقيقة دوقة ساسيكس ببرنامج لتلفزيون الواقع؟

ألمحت سمانثا ماركل الأخت غير الشقيقة لميجان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا يوم الاثنين إلى أنها قد تشارك في نسخة المشاهير من برنامج الواقع "بيج براذر" (الأخ الكبير).
قالت سمانثا ردا على سؤال في برنامج (صباح الخير يا بريطانيا) الذي تبثه قناة (آي.تي.في) التلفزيونية حول ما إذا كانت ستشارك في البرنامج "عملت في مجال الإعلام طول حياتي، لماذا لا أشارك؟ لماذا أتوقف عن الحياة بسبب شأن عائلي؟".
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ووجهت أيضا نداء لأختها ميجان بالتواصل من جديد مع والدها توماس ماركل الذي غاب عن حفل زفاف ميجان وهاري في مايو أيار وأدلى بسلسلة من التصريحات العلنية المتضاربة بشأن عدم حضوره.
وقالت "إنه قلق بسبب بعدها (ميجان) وعدم تواصلها مباشرة ومن ثم هو بحاجة لمعرفة أنها بخير وسعيدة وإلى عودة الأواصر.. أتمنى أن يتحقق ذلك قريبا".
ومن المتوقع أن يجري بث نسخة المشاهير من برنامج (الأخ الكبير)، الذي تعرضه القناة الخامسة بالتلفزيون البريطاني، في أغسطس آب.