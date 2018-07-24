قالت المغنية البريطانية ميلاني براون، العضوة السابقة بفريق "سبايس غيرلز" إن عضوات الفريق يستعدن للتجمع والغناء سويا لأول مرة منذ عام 2008.
"سبايس غيرلز" يستعدن للعودة للغناء مجدداً
"سبايس غيرلز" يستعدن للعودة للغناء مجدداً
واشتهر الفريق بكونه أحد أوائل الفرق الغنائية المكونة من إناث فقط خلال تسعينيات القرن المنصرم، حيث شكلوا دعوة لتمكين المرأة والفتيات في عالم الغناء.
وقالت بروان لقناة آي تي في البريطانية: "من المؤكد أننا سنعود (للغناء) سويا".
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وتم تأسيس فريق "سبايس غيرلز" بمشاركة خمس فتيات عام 1994 وتمكن من تحقيق شعبية طاغية عبر العالم وبيعت اسطواناتهم بعشرات الملايين من الدولارات حتى انفصلن عام 2000.
وعاد الفريق للغناء مرة أخرى بجولة امتدت بين عامي 2007 و2008 إلا أنهن لم يقمن بإصدار ألبومات غنائية حديثة.
وقالت براون إن المهمة الأصعب كانت في إقناع عضوة الفريق السابقة فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، إلى الفريق إلا أنها وافقت في النهاية على الانضمام إلى "سبايس غيرلز" مرة أخرى.