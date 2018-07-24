مصرع 50 شخصا بسبب حرائق الغابات في اليونان

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء إن حريق غابات مستعر شرقي العاصمة أثينا قتل أكثر من 50 شخصا وأصاب ما يزيد عن 118 بينهم 16 طفلا، نقل 11 منهم إلى المستشفى في حالة حرجة.
وعثرت السلطات صباح هذا الثلاثاء على 26 جثة في منتجع ماتي داخل حديقة فيلا يتوقع أن تكون لأفراد عائلة كاملة، كما لقي 24 شخصا حتفهم يوم الاثنين في المنتجع ذاته.
وقال نيكوس إكونوموبولوس رئيس الصليب الأحمر اليوناني للتلفزيون "عثرنا على 26 جثة متفحمة بين منزلين".
ويكافح أفراد الإطفاء في اليونان عدة حرائق قرب أثينا منذ أكثر من 12 ساعة. وسجل أكبر عدد من القتلى والمصابين في منطقة ماتي.
وقال المتحدث الحكومي ديمتريس تساناكوبولوس في بيان بثه التلفزيون "هذه للأسف أكبر أعداد للمصابين والقتلى. أناس لم يستطيعوا المغادرة وكانوا محاصرين في منازلهم أو سياراتهم".
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وذكرت خدمة مكافحة الحرائق أنها طلبت المساعدة من دول أخرى.
وقالت متحدثة باسم الخدمة "بسبب شدة الحرائق ومخاطرها تقدمنا بطلب عبر آلية الدفاع المدني بالاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدة دولية بأصول جوية وبرية".
وقطع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زيارته للبوسنة بسبب الأزمة التي استنفدت قدرات اليونان في مجال إطفاء الحرائق.
وقال تسيبراس "سنفعل كل ما نستطيع للسيطرة عليها". لكنه ألمح إلى أن اندلاع عدة حرائق في وقت واحد تستلزم مزيدا من التدقيق.
وأضاف "أنا قلق من النشوب المتزامن للحرائق في شرق أتيكا وغربها".
ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحرائق.