تكريم تسعة أستراليين ساعدوا في إنقاذ "فتية الكهف"

تمّ تكريم تسعة أستراليين شاركوا في المساعدة على إنقاذ 12 صبياً ومدرب كرة قدم بعد أن علقوا في أحد الكهوف شمال تايلاند.
وجرت مراسم التكريم في كانبيرا، وحصل سبعة من الأستراليين على وسام الشجاعة. أما أخصائي التخدير والغواص ريتشارد هاريس والطبيب المتقاعد كريج تشالن فقد حصلا على وسام نجم الشجاعة وهو ثاني أعلى وسام في أستراليا.
وتمت عملية إنقاذ "فتية الكهف" بمساعدة غواصين ومتطوعين من جميع أنحاء العالم. وانتهت في العاشر من تموز/يوليو الجاري.
وكان الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً قد ذهبوا برفقة مدربهم لاستكشاف أحد الكهوف في 23 حزيران/يونيو ثم علقوا في الكهف المحاصر بالمياه لمدة تسعة أيام.
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