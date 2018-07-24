انتحار أوكسانا شاشكو احدى مؤسسات جماعة فيمن في باريس

توفيت أوكسانا شاشكو، احدى الأعضاء المؤسسين لجماعة "فيمين" الاحتجاجية، في باريس، بحسب ما أعلنته زميلة لها في المجموعة يوم الثلاثاء 24 يوليو / تموز، فيما يُتوقع أن تكون حادثة انتحار.

وبحسب تصريح لآنا هوستول، لـ RFE/RL's فقد وُجدت جثتها في اليوم السابق بشقتها، وقالت:"على حد علمي كانت متأثرة لأن كل ما يحدث في العالم سيء" وأضافت:"للأسف فإن شاشكو لم تكن على تواصل معها في الفترة الأخيرة".

الموقع الرسمي الخاص بجماعة فيمين كتب على صفحته الرئيسية " بكينا جميعا مع أقاربها وأصدقائها، وبانتظار التقرير النهائي من الشرطة".