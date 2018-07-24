المرأة الملتحية وحفيد عمر الشريف يفتتحان المؤتمر الدولي حول الإيدز

مع إنطلاق النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الدولي لمكافحة الإيدز الدولي في أمستردام، قدم باحثو فيروس نقص المناعة المكتسبة حلولا جديدة لتجاوز الأزمات النفسية للمصابين بالفيروس.
وحضر المؤتمر العديد من نجوم الفن السابع والغناء من جميع أنحاء العالم، وكان على رأسهم المرأة الملتحية المغنية النمساوية كونشيتا ورست والتي ألقت كلمة لتشجيع المصابين بالفيروس القاتل على التعايش مع مرضهم. موضوع هذا العام هو "كسر الحواجز، وبناء الجسور".
وكشفت المغنية الحاصلة على جائزة يوروفيجن للعام 2014، أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في وقت سابق من هذا العام.
المرأة الملتحية كونشيتا فورست مصابة بفيروس الإيدز
مفاجأة المؤتمر كانت في كلمة ألقاها حفيد الفنان المصري الراحل عمر الشريف والتي ذكر فيها مأساة المصابين بهذا المرض في البلدان العربية ومدى الخجل من البوح به حتى أن بعضهم يرفض تلقي العلاج تحسبا لردود أفعال المجتمع العربي الذي ينظر لحاملي هذا المرض على أنهم على خطأ.
المؤتمر الدولي حول الإيدز الذي يعتبر أكبر تظاهرة تناقش قضايا الصحة العالمية في العالم يسدل الستار على فعالياته يوم الجمعة (27 يوليو) .
للإشارة النسخة الأولى من المؤتمر الدولي حول الإيدز نظمت في العام 1985.
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