أصبح المتسلق البولندي أندريي بارغيل أول رجل يهبط بنجاح من قمة الكى 2 الثلجية وهي ثاني أعلى القمم الجبلية في العالم.
شاهد: بولندي يصبح أول رجل يهبط متزلجا من قمة K2
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شاهد: بولندي يصبح أول رجل يهبط متزلجا من قمة K2
وتعتبر القمة التي تقع على الحدود الصينية-الباكستانية أصعب قمم العالم للتسلق والهبوط حيث تمتاز بوعورة سطحا الثلجي.
وشاب طريق بارغيل العديد من الصدوع الثلجية مما صعب من المهمة التي نمكن من إكمالها بنجاح.
وكان بارغيل البولندي الثالث عشر الذي تمكن من الصعود إلى القمة هذا العالم بعد محاولة فاشلة لتسلفها العام الماضي.
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