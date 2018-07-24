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عودة 100 ألف نازح إلى الغوطة الشرقية

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عودة 100 ألف نازح إلى الغوطة الشرقية

عودة 100 ألف نازح إلى الغوطة الشرقية
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أشار المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا إلى أنّ أكثر من 100 ألف لاجئ عادوا إلى الغوطة الشرقية بضواحي العاصمة السورية دمشق منذ تحريرها من قبضة المعارضة المسلحة في أبريل-نيسان الماضي.

وأوضحت مصادر إعلامية أنّ منطقة الغوطة الشرقية شهدت منذ تحريرها من أيدي المسلحين، عودة أكثر من 100 ألف مواطن اضطروا لترك منازلهم بسبب الحرب.

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وذكر أحد العائدين إلى الغوطة من تركيا، أنه "فر إلى هناك عن طريق التفافي، أي إلى لبنان أولا ومنه إلى أنقرة، وأنه سعيد الآن لعودته إلى أرض الوطن الذي بدأ يستعيد الحياة السلمية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أنشأت مركزا خاصا في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين. ويسهر هذا المركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية، كما يساعد في إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية في المدن والقرى السورية وحل المشاكل الأخرى التي تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب الأهلية التي تمزق سوريا منذ العام 2011.

اسم المنتج • Adel Dellal