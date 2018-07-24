عودة 100 ألف نازح إلى الغوطة الشرقية

أشار المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا إلى أنّ أكثر من 100 ألف لاجئ عادوا إلى الغوطة الشرقية بضواحي العاصمة السورية دمشق منذ تحريرها من قبضة المعارضة المسلحة في أبريل-نيسان الماضي.
وأوضحت مصادر إعلامية أنّ منطقة الغوطة الشرقية شهدت منذ تحريرها من أيدي المسلحين، عودة أكثر من 100 ألف مواطن اضطروا لترك منازلهم بسبب الحرب.
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وذكر أحد العائدين إلى الغوطة من تركيا، أنه "فر إلى هناك عن طريق التفافي، أي إلى لبنان أولا ومنه إلى أنقرة، وأنه سعيد الآن لعودته إلى أرض الوطن الذي بدأ يستعيد الحياة السلمية".