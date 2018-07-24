مباحثات روسية-لبنانية بشأن خطة إعادة اللاجئين السوريين

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الثلاثاء إن روسيا تجري مباحثات مع لبنان عن خطط موسكو بشأن العودة الجماعية للاجئين السوريين مضيفاً أن لبنان عبّر عن أمله في أن تتصدى مبادرة الكرملين لما وصفه "بأزمة النزوح".
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن لبنان يستضيف ما يصل إلى مليون سوري وهو نحو ربع سكان لبنان فيما تقول جهات حكومية في بيروت إن العدد يصل إلى 1.5 مليون.
وقالت روسيا في الأسبوع الماضي إنها أقامت "مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين" لمساعدة مئات الآلاف من اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
وناقش الحريري خطط روسيا مع مسؤولين من السفارة الروسية في بيروت اليوم، الثلاثاء.
وقال مكتب الحريري إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبعث في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ممثلاً خاصاً إلى بيروت مع نائب وزير الخارجية ومسؤول بوزارة الدفاع لمواصلة المحادثات.
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وذكر المكتب "إنه (الحريري) يترقب خريطة الطريق التي أعدَّتها وزارة الدفاع الروسية متطلعاً إلى أن يشكل التنسيق مع الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية جهداً جدياً لمعالجة أزمة النزوح".
وبحسب البيان الذي أصدره مكتب الحريري الإعلامي، شدّد الأخير على أن "دوره في ملف عودة النازحين، توجبه مسؤولياته القومية والوطنية والحكومية، وهو يرفض رفضاً مطلقاً ادراج هذا الدور في خانة بعض المزايدات والسباق السياسي المحلي على مكاسب إعلامية وشعبوية لا طائل منها".
وأودت الحرب السورية بحياة ما يقدر بنصف مليون شخص ودفعت زهاء 5.6 مليون إلى خارج البلاد وأدت إلى نزوح نحو 6.6 مليون آخرين داخل سوريا.
ومع استرداد الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا المزيد من الأراضي كثف بعض المسؤولين اللبنانيين مطالباتهم بمغادرة اللاجئين إلى المناطق التي خمدت فيها أعمال العنف.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة والدول المانحة للبنان إن الظروف داخل سوريا ليست مهيأة حتى الآن لإعادة اللاجئين لكن السلطات اللبنانية سهلت في الأسابيع الأخيرة عودة مئات السوريين من منطقة عرسال على الحدود بين البلدين.
وغادرت واحدة من تلك المجموعات تضم المئات إلى سوريا يوم الإثنين الفائت.
وبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي قضية عودة اللاجئين إلى سوريا خلال اجتماعهما يوم الاثنين، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها بعثت لواشنطن مقترحا بخطة عمل مشتركة لإعادة اللاجئين إلى المناطق التي كانوا يعيشون فيها قبل اندلاع الحرب في 2011.
وقالت الوزارة إن المقترحات تشمل تشكيل مجموعة مراقبة روسية أمريكية أردنية في عمان، ومجموعة مماثلة في لبنان. وأضافت أن أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري سيتمكنون من العودة إلى سوريا في المستقبل القريب.