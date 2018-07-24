مباحثات روسية-لبنانية بشأن خطة إعادة اللاجئين السوريين

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الثلاثاء إن روسيا تجري مباحثات مع لبنان عن خطط موسكو بشأن العودة الجماعية للاجئين السوريين مضيفاً أن لبنان عبّر عن أمله في أن تتصدى مبادرة الكرملين لما وصفه "بأزمة النزوح".

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن لبنان يستضيف ما يصل إلى مليون سوري وهو نحو ربع سكان لبنان فيما تقول جهات حكومية في بيروت إن العدد يصل إلى 1.5 مليون.

وقالت روسيا في الأسبوع الماضي إنها أقامت "مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين" لمساعدة مئات الآلاف من اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

وناقش الحريري خطط روسيا مع مسؤولين من السفارة الروسية في بيروت اليوم، الثلاثاء.